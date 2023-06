NASA intentioneaza sa dezvolte tehnologii de exploatare a resurselor de pe Luna, care vor include initial oxigen si apa si care vor fi extinse ulterior la extractia de fier si de minereuri rare, in contextul in care agentia spatiala americana a intreprins deja anumiti pasi pentru a putea sa realizeze sapaturi in scoarta lunara in anul 2032, a ... citeste toata stirea