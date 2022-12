Una dintre stihirile (cantari religioase intonate, in deosebi, in cadrul Utreniei) pe care le vom asculta la slujba de duminica din aceasta saptamana evidentiaza importanta praznicului pe care il sarbatorim: "ca astazi primeste Vitleemul, pe Cel ce sade pururea impreuna cu Tatal; astazi ingerii slavesc pe Pruncul, Cel ce S-a nascut, cu dumnezeiasca cuviinta. Slava intru cei de sus lui Dumnezeu, si pe pamant pace, intru oameni bunavoire".Nasterea Domnului este relatata in scrierile Sfintilor ... citeste toata stirea