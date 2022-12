Nasterea Domnului - praznicul bucuriei si al multumirii noastre

(fragment din pastorala IPS Laurentiu la Nasterea Domnului, pentru anul 2022)Biserica este Mama noastra si ea ne da raspuns la toate intrebarile noastre. Ea ne invata ca Hristos chiar daca trupeste si in mod vazut nu mai este prezent langa noi, El este totusi duhovniceste prezent intre noi si in noi, in mod nevazut, prin Sfintele Taine. Ea ne arata mereu ca El este cu noi neincetat, dupa cum a si promis Sfintilor Apostoli, cand a spus: "iata Eu cu voi sunt in toate zilele, pana la sfarsitul ... citeste toata stirea