Nasterea Sfantului Ioan Botezatorul. ,,Ioan este numele lui. Si indata i s-au deschis gura si limba, si vorbea binecuvantand pe Dumnezeu"

Vineri, 24 iunie a.c. crestinii ortodocsi si greco-catolici praznuiesc Nasterea Sfantului Ioan Botezatorul. Aceasta sarbatoare este cunoscuta in popor si sub denumirea de Sanziene sau Dragaica. Este o sarbatoare foarte importanta avand in vedere faptul ca Ioan este ultimul proroc al Vechiului Testament. Cu Ioan se incheie Vechiul Testament si incepe Noul Testament. Fiu al preotului Zaharia, Ioan a fost rodul rugaciunii parintilor sai. ,,Elisabeta, femeia ta iti va naste un fiu si ii vei pune ... citeste toata stirea