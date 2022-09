Natalitatea a scazut cu 20% fata de anul trecut

Natalitatea din acest an a scazut cu 20% fata de perioada similara din 2021, a anuntat miercuri ministrul Familiei, Gabriela Firea. Or, anul 2021 a adus recordul negativ absolut al natalitatii in Romania, cu doar 179.854 de nasteri. "Inregistram o inrautatire a situatiei. Sunt cauze multiple pentru scaderea natalitatii. Anul trecut s-au nascut cei mai putini copii, doar 180 de mii, iar anul acesta cu 20% mai putini raportat la anul trecut", a spus Gabriela Firea in debutul sedintei de guvern. ... citeste toata stirea