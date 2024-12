Natalitatea in UE a atins un record negativ in 2023

Uniunea Europeana a inregistrat in 2023 cel mai mare declin anual al nasterilor, cu o scadere de 5,5%, potrivit Euronews. Romania a inregistrat cea mai mare scadere a natalitatii din 2022 pana in 2023 dintre toate statele membre UE.Conform celor mai recente date Eurostat, nasterile in statele membre UE au scazut de la 3.879.509 in 2022 la 3.665.142 in 2023.Cu toate acestea, nu este singurul aspect negativ.Rata natalitatii in UE in 2023 este, de asemenea, cea mai scazuta din ultimii 10 ani, ... citește toată știrea