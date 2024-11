Nati Meir, condamnat la 11 ani de inchisoare de Judecatoria Brasov, sustine ca a fost agent Mossad pentru a evita extradarea in Romania

Nati Meir, fost parlamentar PRM, care tocmai a fost arestat in Grecia, condamnat de Judecatoria Brasov la 11 ani de inchisoare, sustine ca a fost agent Mossad pentru a evita extradarea in Romania.Fostul deputat Nati Meir sustine ca a lucrat ca agent Mossad care opera in Romania. Meir a facut aceasta afirmatie la un tribunal din Grecia in incercarea de a ... citește toată știrea