"Natura la clasa" ajunge la copiii din Muntii Fagaras

Fundatia Conservation Carpathia aduce "Natura la clasa" intr-un proiect caravana care se desfasoara in scolile gimnaziale din jurul Muntilor Fagaras si care cuprinde proiectii de film, quiz-uri, dezbateri despre natura, dar si un concurs care ii poate trimite pe elevi in tabara. In judetul Brasov, Caravana va ajunge la scolile din Dragus, Harseni, Lisa, Recea, Sinca Noua, Sinca Veche, Sambata de Sus, Ucea, Vistea, dar si la copii din judetele Sibiu, ... citește toată știrea