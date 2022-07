"Nature break" la Fundata: Intre 5 si 7 august, in comuna sunt asteptati iubitorii de adrenalina si offroad pe doua sau patru roti

Fundata va fi, in perioada 5 - 7 august 2022 capitala iubitorilor de vacante 4X4, asta pentru ca in comuna, pe un teren de 60 de hectare se va desfasura festivalul "Outdoorz Fest".Organizatorii au anuntat ca in cele trei zile vor fi concerte live, circuit trial, workshop-uri de specialitate (prim-ajutor, supravietuire in salbaticie), loc de joaca si activitati pentru copii, locuri special amenajate pentru corturi, rulote. Motocicletele si ATV-urile nu sunt nici ele uitate, zonele alocate ... citeste toata stirea