Postul Craciunului, una dintre cele mai importante perioade de post de peste an, incepe miercuri, 15 noiembrie, si tine pana pe 24 decembrie, inclusiv.Acest post este randuit de Biserica pentru a-i pregati pe credinciosi pentru marea sarbatoare a Nasterii lui Iisus Hristos, aminteste de patriarhii si dreptii Vechiului Testament, care au petrecut timp indelungat in post si rugaciune, in asteptarea venirii lui Mesia.Ca vechime, cele dintai mentiuni despre acest post provin din secolele IV-V,