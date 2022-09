Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat vineri, ca in contextul inceperii cursurilor scolare se mentin masurile anti-COVID-19 luate la inceputul anului, dar ca este posibil sa avem un sezon gripal "mai serios" in acest an, transmite Agerpres. "La inceputul acestui an am elaborat un set de recomandari pe care le-am transmis Ministerului Educatiei, a fost distribuit Inspectoratelor ... citeste toata stirea