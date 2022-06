"Ne facem rau singuri!"

Purtarea ochelarilor de soare a devenit un obicei foarte popular in randul tuturor si pe buna dreptate. Disponibili in multe culori, forme si materiale ochelarii de soare au devenit in timp accesoriile noastre preferate. Si desi ne sunt de mare ajutor in materie de stil si protectia impotriva razelor solare, purtarea lor intr-un mod incorect ne poate afecta vederea. O spune medicul Monica Pop care a explicat cum sa evitam asemenea probleme."Nu sunt adepta ochelarilor de soare daca nu e nevoie, ... citeste toata stirea