"Ne va feri de o boala care se manifesta prin dureri atroce"

In primavara acestui an, in Romania se va inregistra o premiera in ceea ce priveste imunizarea populatiei. Pe piata de la noi va fi adus un nou vaccin care, deocamdata, se gaseste si se administreaza doar in strainatate."Este vorba despre vaccinul impotriva Zonei Zoster, cunoscuta si sub denumirea de Herpes Zoster. Serul se numeste Shingrix, este produs de Glaxo si se adreseaza persoanelor cu varsta de peste 50 de ani. Este un vaccin aprobat de Agentia Europeana a Medicamentului, iar in ... citește toată știrea