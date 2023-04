Joi, 20 aprilie, in cadrul unei actiuni organizate de politistii fagaraseni pe raza localitatii Persani, au oprit un autovehicul, al carui conducator depasise limita legala de viteza cu peste 65 de km/h in localitate. "In cadrul controlului, conducatorul auto, in varsta de 37 de ani, cu domiciliul in Germania, nu a putut prezenta politistilor permisul de conducere, fapt pentru care acestia au efectuat interogari in bazele de date, din care a rezultat ca barbatul oprit in ... citeste toata stirea