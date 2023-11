Un accident cu trei victime s-a petrecut luni, 20 noiembrie, in orasul Zarnesti. Cauza producerii accidentului este una care se intalneste tot mai des in randul soferilor."La data de 20 noiembrie 2023, in jurul orei 11:20, un barbat in varsta de 53 de ani, conducator al unei autoutilitare, in timp ce conducea vehiculul pe strada M.I. Metianu, din orasul Zarnesti, pe fondul unor alte preocupari (cauza nedeterminata pana la acest moment) ar fi patruns si rulat partial pe trotuar, zona unde a ... citeste toata stirea