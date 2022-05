Nebunia geloziei, la Dumbravita: Executata in fata casei. De amant, cu un glont in inima, cu sotul in casa

Vineri, 29 aprilie, dimineata, pe Irina, o tanara sotie din Dumbravita, a asteptat-o "moartea" la poarta. Era ora 6.00 cand femeia a iesit din curtea casei, sa mearga la serviciu. Dupa doar cativa pasi s-a prabusit inconstienta, fusese impuscata in inima. Sotul ei era in casa, spune ca a auzit impuscaturile dar, pana a iesit, agresorul fugise. Ajunsa la spital in stare grava, femeia in varsta de 35 de ani a intrat in operatie, iar interventia chirurgicala a durat mai bine de 5 ore. Din pacate, ... citeste toata stirea