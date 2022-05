Nebunia pasapoartelor incepe sa se mai tempereze la Brasov

Dupa cateva luni in care a crescut numarul de solicitari de documente de calatorie la Serviciului Public Comunitar de Pasapoarte (SPCP) Brasov, in luna aprilie, tendinta a fost una descrescatoare. Tendinta a fost una generala in Romania, cozi uriase la pasapoarte formandu-se imediat dupa 24 februarie, cand a izbucnit razboiul din Ucraina.Astfel, in perioada 1-30 aprilie 2022, la Brasov au fost depuse cu 8.191 de cereri de eliberare a pasapoartelor, cu 1.863 mai putine decat in luna precedenta. ... citeste toata stirea