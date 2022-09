Neconvins de prima ilegalitate, un sofer a "bifat" si a doua intalnire cu Politia Rutiera, in 24 de ore. Cam cu aceleasi "date"

Un barbat in varsta de 60 ani s-a ales cu dosar penal si o noapte "la racoare", dupa ce a fost prins de politisti incalcand legea pentru a doua oara, in 24 de ore. In fapt, vineri seara, in jurul orei 19.50, politisti din cadrul Sectiei de Politie Rurala Voila l-au depistat pe raza localitatii Margineni, in timp ce incerca sa scoata dintr-un sant aflat pe marginea partii carosabile un autoturism avariat. Din cercetari, politistii au stabilit faptul ca barbatul ar fi furat masina, a condus pe ... citeste toata stirea