La acest sfarsit de saptamana (2 - 3 septembrie), Primaria Fundata si Consiliul Judetean Brasov organizeaza sarbatoarea traditionala "Nedeia Muntilor", care se va desfasura pe "Platoul Giuvala", langa DN 73, in spatele primariei."Nedeia Muntilor" este continuatoarea sarbatorii pastorale Santilia, tinuta pe Muntele Santilie, situat pe hotarul Branului cu Muscelul si Dambovita. In documentele vechi apare ca "targ de doua tari", Transilvania si Muntenia. Nedeia a fost reluata la Fundata in anul ... citeste toata stirea