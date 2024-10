Nelu Tataru a ramas fara imunitate parlamentara! Fostul ministru al Sanatatii poate fi perchezitionat

Fostul ministru al Sanatatii, Nelu Tataru, a ramas fara imunitate parlamentara, dupa ce Camera Deputatilor a votat astazi in favoarea ridicarii acesteia.In urma sesiunii de vot, 177 de deputati s-au pronuntat pentru ridicarea imunitatii, in timp ce doar 12 au votat impotriva, iar un parlamentar s-a abtinut.Ridicarea imunitatii lui Nelu Tataru vine ca urmare a unei cereri formulate de procurori in cadrul anchetei in care este ... citește toată știrea