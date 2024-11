Nemultumit de un afis in maghiara, un barbat a amenintat ca va sparge cu barosul statuile din Timisoara pentru ca nu sunt romanesti

Un barbat a amenintat ca va sparge cu barosul statuile din Timisoara pentru ca nu sunt romanesti. A chemat in ajutor politia, insa oamenii legii l-au amendat.Nemultumit de un afis in maghiara, un barbat de 47 de ani a intrat in sediul Directiei Judetene pentru Cultura Timis si a amenintat ca va sparge cu barosul toate statuile din Timisoara pe motiv ca nu sunt romanesti. El a fost dat afara din institutie, dar a sunat la Politie si a cerut ajutorul. Politistii l-au amendat, transmite News.ro. ... citește toată știrea