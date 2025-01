"Nemuritorul" de la Zoo Brasov. Il cheama Damian, are deja aproape dublul varstei la care ajunge un leu in libertate

Il cheama Damian si are deja aproape dublul varstei la care ajunge, de obicei, un leu mascul in libertate. Cel mai varstnic leu de la Gradina Zoologica Brasov este inca un exemplar impunator. Daca toti ceilalti lei au intre 120 de si 150 de kilograme, Damian are peste 180. A avut pana in urma cu un an, doi chiar 200 de kilograme, dar varsta de 21 de ani isi spune cuvantul si a mai pierdut din masa musculara."Starea lui e buna. Momentan, prefera sa stea in spatiul interior, la caldura. Se ... citește toată știrea