Nervi de Bucuresti, cu bata la Brasov

Sa-ti faci singur dreptate in trafic a devenit o "moda", care, de multe ori, se finalizeaza cu scandal si chiar batai. Un astfel de episod a fost surprins recent pe o strada principala din Brasov. Dupa o sicanare in trafic, un "justitiar", a decis sa ii arate "puterea" altui sofer mergand amenintator cu o bata spre masina acestuia.O persoana martora la incident a decis sa traga un semnal de alarma cu privire la comportamentul "justitiarului" cu masina inmatriculata in Ilfov, care se pare ca ... citește toată știrea