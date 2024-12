Netflix si FIFA, parteneriat pentru difuzarea Cupelor Mondiale de fotbal feminin din 2027 si 2031

FIFA si Netflix au semnat un acord pentru difuzarea in Statele Unite a editiilor din 2027 si 2031 ale Cupei Mondiale feminine, a anuntat forul fotbalistic mondial, conform Reuters, citata de Agerpres.Potrivit FIFA, Cupa Mondiala feminina va fi prima competitie care va fi achizitionata pe deplin de Netflix, iar fanii acesteia de pe teritoriul SUA vor putea sa urmareasca live fiecare meci.Acordul include de asemenea Porto Rico, in timp ce va fi disponibil in toate limbile, cu comentariu in ... citește toată știrea