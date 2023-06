Mai mult de o zecime (11,7%) dintre tinerii (15-29 ani) din Uniunea Europeana nu erau ocupati, in educatie sau formare, asa-numitii NEETs, in anul 2022, insa in randul statelor membre aceasta proportie variaza de la 4,2% in Tarile de Jos si pana la 19,8% in Romania, arata datele publicate recent de Eurostat.Aceste date arata ca, in 2022, o treime dintre statele membre erau sub tinta propusa pentru anul 2030, respectiv o proportie a NEETs de 9%, respectiv: Tarile de Jos (4,2%), Suedia (5,7%), ... citeste toata stirea