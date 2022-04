Nici macar ploaia nu i-a speriat. Semimaratonul Brasov: numarul urias de amatori, organizatorii au fost nevoiti sa opreasca inscrierile

A IX-a editie a Semimaratonului Brasov Intersport a strans la start 1.600 de iubitori ai sportului. Dupa doi ani de pandemie, organizatorii au fost nevoiti sa opreasca inscrierile, ca urmare a numarului urias de amatori."Apetitul oamenilor este in crestere. Am ajuns la 1.600 de participanti dupa noua editii. La prima editie am avut 450, am continuat cu 800 si, progresiv, numarul a tot crescut, dar, efectiv, apetitul a crescut mult dupa aceasta pandemie care ne-a afectat pe toti. Avem si ... citeste toata stirea