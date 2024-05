Nici pe orizontala, nici pe verticala

Construirea unui singur loc de parcare etajat, in Brasov, costa 20.000 de euro, a anuntat primarul municipiului, Allen Coliban. Primarul municipiului Brasov s-a referit la acest subiect intr-o dezbatere care s-a desfasurat, in seara de 13 mai, la Camera de Comert si Industrie Romano-Germana (AHK Romania)."La banii astia, nu ne-ar ajunge tot bugetul"Dezbaterea organizata de AHK a avut ca tema alegerile din anul 2024 si oportunitatile pentru mediul de afaceri din Romania. In acest context, ... citește toată știrea