Marti, 18 ianuarie, in jurul orei 17.05, la intersectia strazii Carpatilor cu strada Barbu Lautaru din municipiul Brasov a avut loc un accident rutier, in care au fost implicate doua autovehicule. In urma impactului, unul dintre cele doua autovehicule a fost proiectat pe trotuar, unde a lovit un alt autoturism si a surprins si accidentat un pieton.Victima, un barbat, in varsta de 70 ani, a fost ... citeste toata stirea