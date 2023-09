Lansata la inceputul lunii august (in 8 august), licitatia pentru amenajarea de benzi dedicate dedicate transportului public in municipiul Brasov si a trotuarelor adiacente a fost anulata de primarie. Decizia a fost luata dupa ce, in 4 septembrie, cand a fost termenul de depunere a ofertelor, nu a fost primit niciun dosar din partea vreunui constructor.Prin acest proiect, cu o valoare estimata de 14.444.026 lei, fara TVA, municipalitatea are in plan sa amenajeze trei benzi, pe traseul linei 5, ... citeste toata stirea