Nicio zi fara un sofer drogat

Daca pana nu demult eram obisnuiti sa aflam de la politisti ca un alt sofer a fost prins in timp ce conducea sub influenta alcoolului, in ultima perioada numarul celor beti la volan este cel putin egalat de cel al conducatorilor auto care au consumat alte substante interzise. Un tanar ialomitean care se plimba noaptea, spre dimineata, prin cartierul Tractorul, este cea mai recenta "captura" a politistilor brasoveni. "In fapt, la data de 3 octombrie 2022, in jurul orei 03:10, politistii au oprit ... citeste toata stirea