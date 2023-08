"De barbat ma las, dar de biserica nu ma las!"... Niciodata nu te vei lasa de barbat, nici in lumea asta si nici in cealalta! Pentru ca inaintea lui Dumnezeu esti cununata si ai luat Taina Cununiei asupra ta. Si odata ce ai ales cununia, rabzi ale cununiei. Daca ai divortat si tii neaparat de sfintenie, traiesti in ale vaduviei, atat duhovniceste, cat si trupeste. De ce? Pentru ca nu poti sa calci o taina si sa o sfintesti pe cealalta!Ca mai aud femei evlavioase ca spun: "- Parinte, daca as ... citeste toata stirea