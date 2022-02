Nicolae Ciuca a anuntat noile masuri pentru facturile la energie electrica si gaze, de la 1 aprilie

Premierul Nicolae Ciuca a anuntat noi masuri prin care statul vine in sprijinul cetatenilor pentru plata facturilor la energie elctrica si gaze.Conform premierului Nicolae Ciuca, noile masuri pentru stoparea cresterii facturilor la gaze si energie electrica, se vor aplica de la 1 aprilie si vor garanta stabilitate timp de un an.Astfel, potrivit premierului:La electricitate, pentru clientii casnici am stabilit urmatoarele: un tarif social de 0,68 lei /kw pentru consum lunar pana in 100 kw. ... citeste toata stirea