Nicolae Ciuca a intrat astazi oficial in cursa prezidentiala. ,,Venim cu o viziune de dreapta, trebuie sa gasim solutii pentru viitorul si siguranta noastra ca natiune''

Nicolae Ciuca, candidatul PNL pentru Presedintia Romaniei: ''Venim cu o viziune de dreapta, trebuie sa gasim solutii pentru viitorul si siguranta noastra ca natiune''Presedintele PNL, senatorul Nicolae Ciuca a intrat astazi oficial in cursa prezidentiala.Liberalul considera ca ne aflam intr-o situatie in care Romania s-a schimbat si continua sa se schimbe, asa cum si scena internationala sufera adesea schimbari. Ciuca a mai spus ca Romania are nevoie de o viziune liberala care sa gestioneze ... citește toată știrea