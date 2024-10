Nicolae Ciuca anunta ca rupe alianta cu PSD. Replica ironica a lui Romascanu

Nicolae Ciuca, a anuntat ca rupe coalitia cu PSD, acuzand partidul condus de Marcel Ciolacu ca are "in ADN-ul sau abuzul de putere"Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a anuntat luni seara, ca rupe coalitia cu PSD si a a afirmat ca reprezentantii formatiunii raman in Guvern "doar pentru a impiedica escaladarea completa a abuzurilor".Decizia a fost anuntata pe Facebook si motivata prin hotararea Curtii Constitutionale, care a scos-o pe Diana Sosoaca din cursa pentru alegerile prezidentiale, ... citește toată știrea