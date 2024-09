Nicolae Ciuca, desemnat candidatul PNL la prezidentiale: ,,Voi fi in slujba tarii, in slujba romanilor"

Cei aproape 1.200 de delegati liberali din toata tara reuniti in Consiliul National al PNL au votat in unanimitate pentru ca Nicolae Ciuca sa reprezinte partidul in alegerile prezidentiale din 24 noiembrie. Alaturi de Nicolae Ciuca, pe scena Consiliului National s-au aflat principalii lideri ai PNL de la centru si din teritoriu - secretarul general al PNL Lucian Bode, prim-vicepresedintii Dan Motreanu, Rares Bogdan si Gheorghe Flutur, ministri precum Alina Gorghiu sau Raluca Turcan, primari si ... citește toată știrea