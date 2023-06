"A lucrat in administratie, are o legatura permanenta cu ceea ce este nevoie in teritoriu si am considerat ca cei care stiu cel mai bine realitatea sunt in masura sa gaseasca si solutii", a spus Ciuca.Despre oferta facuta celor de la UDMR, Ciuca a spus: "A fost oferit un minister, doar ca nu a fost acceptat".Intrebat de ce considera ca UDMR isi dorea Ministerul ... citeste toata stirea