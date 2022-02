Nicolae Ciuca: Dupa 15 februarie discutam despre ridicarea restrictiilor

Prim-ministrul Nicolae Ciuca a declarat ca in functie de analizele efectuate la nivel guvernamental, Romania ar putea scapa in curand de restrictii.Premierul Nicolae Ciuca a declarat, miercuri, ca nu se antepronunta cu privire la ridicarea restrictiilor sanitare, dar in functie de datele privind pandemia de COVID-19, care sunt "incurajatoare" pentru ultimele 5-6 zile, Guvernul ar urma sa discute dupa 15 februarie despre posibilitatea unor astfel de masuri.El a fost intrebat in cadrul unui ... citeste toata stirea