Premierul Nicolae Ciuca face apel la cadrele didactice sa revina la catedra.Guvernul este pregatit sa puna in aplicare viziunea educatiei centrate pe elev, a transmis premierul Nicolae Ciuca, luni, intr-un mesaj in care a salutat adoptarea noilor legi ale educatiei in Parlament si, totodata, a facut apel la profesori sa revina la catedra in aceasta perioada extrem de importanta pentru elevi."Salut aprobarea noilor legi ale educatiei de catre Parlamentul Romaniei, ce includ solutii de ... citeste toata stirea