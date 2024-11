Nicolae Ciuca, liderul care aduce o Romanie prospera si sigura

Intr-un moment in care Romania se apropie de o perioada decisiva - cea in care isi va alege un nou presedinte, este important ca fiecare roman sa ia decizii informate si justificate incat, la final, sa creada despre ei ca au luat cea mai buna decizie.Aruncam un ochi asupra programului prezidential lansat de Nicolae Ciuca, pe care l-a intitulat "Romania prospera si sigura" si trecem in revista cum se vede liderul PNL in cea mai inalta functie a statului. Cu o viziune axata pe consolidarea ... citește toată știrea