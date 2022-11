Nicolae Ciuca, premierul Romaniei: ,,Punctul de pensie va creste cu 12,5% incepand cu data de 1 ianuarie 2023. Noua valoare a acestuia va fi de 1.784 de lei" (P)

Nicolae Ciuca, prim-ministrul Guvernului Romaniei: ,,In sedinta Coalitiei de guvernare, care a avut loc in aceasta seara, am decis urmatoarele:Pentru pensiile pe contributivitate, am decis cresterea punctului de pensie cu 12,5% incepand cu data de 1 ianuarie 2023. Noua valoare a acestuia va fi, astfel, de 1.784 de lei.Totodata, anul viitor vom continua acordarea unui sprijin tintit pentru pensionarii cu pensii mici, astfel:1.000 de lei pentru pensiile sub 1.500 de lei, 800 de lei pentru ... citeste toata stirea