Nicolae Ciuca: Sa aratam ca 1 Decembrie este, cu adevarat, ziua unitatii noastre

Cu ocazia Zilei Nationale a Romaniei, premierul Nicolae Ciuca a transmis un mesaj in care pe de-o parte ureaza "La multi ani" tuturor romanilor, iar pe de alta parte face o anliza a situatiei actuale in care se afla tara noastra.Sa aratam ca 1 Decembrie este, cu adevarat, ziua unitatii noastre, o zi a tuturor celor a caror inima tresalta in fata tricolorului, transmite prim-ministrul Nicolae Ciuca, intr-un mesaj cu ocazia Zilei Nationale a Romaniei.Premierul a facut o analiza a situatiei in ... citeste toata stirea