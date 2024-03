Nicolae Ciuca vrea liste comune PNL-PSD in Timisoara, Brasov si Bacau

Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a declarat, joi, 21 martie, ca varianta listelor comune PNL-PSD pentru alegerile locale din municipiile Timisoara, Brasov si Bacau este in analiza si o decizie va fi luata doar pe baza argumentelor electorale si nu "pe intuitia cuiva anume"."In acest moment, si nu am facut niciun secret, asa cum la municipiul Bucuresti si la sectoare am gasit formula de a candida pe liste comune, ne propunem aceeasi abordare in municipiile resedinta de judet acolo unde nu sunt ... citește toată știrea