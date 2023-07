Europarlamentarul Nicu Stefanuta (grupul Verzilor/ALE) sustine, intr-un comunicat, ca in contextul politic european actual, Romania mai are o sansa de a adera la spatiul Schengen doar in luna decembrie a acestui an. Potrivit sursei citate, concluzia vine in urma dezbaterii publice, de ieri, a Comisiei pentru Petitii din Parlamentul European, in cadrul careia eurodeputatii au dezbatut, in prezenta Comisiei Europene, tema aderarii Romaniei si Bulgariei la Schengen.In opinia lui Nicu Stefanuta, ... citeste toata stirea