Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a declarat, miercuri, ca nu este oportun in acest moment sa se majoreze salariile primarilor, relateaza News.ro."Daca trebuiau sau nu marite salariile, eu consider ca nu e oportun pentru acest moment" a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa, Nicusor Dan.Acesta a apreciat, insa, ca "avem o problema in administratia publica locala in ... citeste toata stirea