Activele fostului combinat chimic din Fagaras au fost vandute de lichidatorul judiciar al societatii Gladwell Energy cu 8,2 milioane de euro companiei Nitramonia BC SRL, care apartine omului de afaceri Eusebiu Gutu, actionarul grupului Pambac Bacau."Expert Insolventa SPRL filiala Bucuresti, in calitate de lichidator judiciar al societatii Gladwell Energy- in faliment, si al Nitroporos - in faliment, anunta ca activele din patrimoniul Gladwell Energy si din patrimoniul Nitroporos aflate pe ... citeste toata stirea