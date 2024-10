Nivel mai ridicat de bacterii orale daunatoare care pot afecta sanatatea pentru fumatori si cei care vapeaza, arata un studiu

Un raport recent al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) estimeaza ca 8 milioane de oameni mor anual din cauza complicatiilor legate de fumat. In ciuda eforturilor diverselor organizatii de a sensibiliza populatia cu privire la pericolele fumatului, aproximativ 1,3 miliarde de persoane inca fumeaza, iar 80% dintre acestea traiesc in tari cu venituri mici si medii.Nu exista un nivel sigur in ceea ce priveste fumatul. Chiar si fumatul pasiv poate duce la complicatii grave, cum ar fi bolile ... citește toată știrea