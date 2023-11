Fagarasenii se plang de serviciile prestate de societatea de salubritate, Salco Serv SA. In mai toate zonele din municipiu, gunoaiele nu sunt ridicate la timp, desi Regulamentul de functionare al acestei societati, aprobat de legislativ, impune reguli stricte, un orar bine stabilit de ridicare a deseurilor si chiar spalarea si dezinfectarea periodica a pubelelor. Aceste servicii sunt incluse in taxa de salubritate pe care o incaseaza Primaria Fagaras si pe care o platesc lunar fagarasenii, in ... citeste toata stirea