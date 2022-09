Noaptea cercetatorilor, la Institutul de Cercetare al Universitatii Transilvania din Brasov

Noaptea cercetatorilor revine si in acest an la Institutul de Cercetare al Universitatii Transilvania din Brasov, vineri, 30 septembrie, intre orele 17:00-21:00.Sub forma unor jocuri, experimente ori concursuri, cercetatorii Universitatii Transilvania le vor arata copiilor cat de importanta este stiinta in fiecare lucru pe care-l facem zi de zi, cat de utile ne pot fi notiunile din chimie, fizica ori biologie sau ce noutati au mai aparut in lumea tehnologiei.Evenimentul Noaptea ... citeste toata stirea