La fel ca in fiecare an, si de aceasta data Evenimentul Noaptea Cercetatorilor va avea loc la Institutul de Cercetare-Dezvoltare al Universitatii Transilvania din Brasov, in ultima vineri din luna septembrie, mai exact, in 29 septembrie, intre orele 17-21.Evenimentul isi propune sa aduca stiinta si tehnologia mai aproape de elevi si sa explice pe intelesul tuturor rezultatele cercetarilor stiintifice si ... citeste toata stirea