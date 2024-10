Noaptea din octombrie cand se da ceasul inapoi. Trecem la ora de iarna 2024

In ultima duminica din luna octombrie trecem la ora de iarna 2024.In noaptea de 26 spre 27 octombrie ceasurile se dau inapoi cu o ora, iar noaptea devine mai lunga. Concret, ora 4:00 devine ora 3:00. In ce fel ne poate afecta schimbarea orei si de cand este posibil ca in Romania sa nu se mai practice aceasta modificare. Potrivit Conventiei fusurilor orare, ceasornicele arata pentru fiecare punct de pe Pamant acelasi minut si aceeasi secunda, iar diferentele dintre ore sunt date de faptul ca ... citește toată știrea